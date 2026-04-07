Enphase Energy in discesa a New York

(Teleborsa) - Retrocede molto la società di tecnologia energetica americana , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,96%.



La tendenza ad una settimana di Enphase Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Enphase Energy mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 30,46 USD con area di resistenza individuata a quota 32,78. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 29,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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