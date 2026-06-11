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New York: giornata negativa in Borsa per Devon Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata negativa in Borsa per Devon Energy
Si muove in perdita la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,00% sui valori precedenti.
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