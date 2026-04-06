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New York: performance negativa per Invesco Ltd

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Invesco Ltd
Ribasso composto e controllato per Invesco Ltd, che presenta una flessione del 3,65% sui valori precedenti.
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