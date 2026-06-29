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Ulta Beauty scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Ulta Beauty scivola in fondo al mercato di New York
Retrocede molto il rivenditore di prodotti e servizi per la bellezza, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,68%.
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