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New York: preme sull'acceleratore Starbucks

Migliori e peggiori, In breve
New York: preme sull'acceleratore Starbucks
Rialzo per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,98%.
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