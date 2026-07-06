New York: movimento negativo per Starbucks

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo , che presenta una flessione del 3,76%.



L'andamento di Starbucks nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, Starbucks è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 103,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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