New York: movimento negativo per Starbucks
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, che presenta una flessione del 3,76%.
L'andamento di Starbucks nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, Starbucks è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 103,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 98,81. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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