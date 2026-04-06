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New York: violenta contrazione per Charles River Laboratories International

Migliori e peggiori
New York: violenta contrazione per Charles River Laboratories International
(Teleborsa) - Si muove in perdita Charles River Laboratories International, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,91% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Charles River Laboratories International subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


La tendenza di breve di Charles River Laboratories International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 172,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 160. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 184,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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