New York: violenta contrazione per Charles River Laboratories International

(Teleborsa) - Si muove in perdita Charles River Laboratories International , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,91% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Charles River Laboratories International subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





La tendenza di breve di Charles River Laboratories International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 172,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 160. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 184,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```