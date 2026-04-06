Milano 2-apr
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Dow Jones 17:14
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Petrolio a 112,83 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 112,83 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 112,83 dollari per barile alle 15:40.
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