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Petrolio a 113,44 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 113,44 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 113,44 dollari per barile alle 19:30.
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