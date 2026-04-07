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Estée Lauder e Puig si incontreranno questa settimana per discutere termini della fusione

Finanza
Estée Lauder e Puig si incontreranno questa settimana per discutere termini della fusione
(Teleborsa) - Passi avanti nelle trattative per una fusione tra Estée Lauder Companies e Puig.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Expansion, le famiglie che controllano la multinazionale americana di cosmetica e il gruppo spagnolo proprietario dei marchi Carolina Herrera e Jean Paul Gaultier si incontreranno questa settimana a New York per discutere alcuni aspetti della fusione.

Le discussioni dovrebbero concentrarsi sulla struttura di governance dell’entità combinata, sull’accordo tra azionisti e sul rapporto di cambio per l’operazione, ha riferito il giornale.

Secondo il rapporto, in base all’accordo proposto, la società risultante dalla fusione sarebbe inizialmente quotata negli Stati Uniti.


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