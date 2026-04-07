Estée Lauder e Puig si incontreranno questa settimana per discutere termini della fusione

(Teleborsa) - Passi avanti
nelle trattative per una fusione tra Estée Lauder Companies
e Puig
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Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Expansion, le famiglie che controllano la multinazionale americana di cosmetica e il gruppo spagnolo proprietario dei marchi Carolina Herrera e Jean Paul Gaultier si incontreranno questa settimana a New York
per discutere alcuni aspetti della fusione.
Le discussioni dovrebbero concentrarsi sulla struttura di governance
dell’entità combinata, sull’accordo tra azionisti
e sul rapporto di cambio
per l’operazione, ha riferito il giornale.
Secondo il rapporto, in base all’accordo proposto, la società risultante dalla fusione sarebbe inizialmente quotata negli Stati Uniti
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