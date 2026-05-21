Euronext, Boujnah: già cercato 3 volte fusione con Deutsche Boerse, non è all'orizzonte

(Teleborsa) - "Abbiamo cercato una fusione fra Euronext e Deutsche Boerse già tre volte
e non credo che in un futuro prossimo ci sarà
una fusione, perché non è questa la prospettiva". Lo ha detto Stéphane Boujnah
, CEO di Euronext, rispondendo alle domande dei senatori
in audizione presso la Commissione d'inchiesta sulle banche e assicurazioni.
"Se si vuole costruire qualcosa di internazionale di integrato, sarebbe possibile e avrebbe anche senso - ha detto - Ma dobbiamo pensare anche al fatto che in Germania "in questo momento non c'è lo slancio per questa fusione
, ma se dovesse succedere sicuramente sarebbe una cosa interessante".
Alla domanda se ciò comporterebbe una diluizione per CDP, Boujnah ha risposto: "Sì, perché la crescita porta questa diluizione
, se si vuole rimanere pienamente in controllo si rimane nel proprio perimetro. Nel momento in cui si decide di espandersi c'è questa diluizione automatica. Quando io sono entrato in Euronext i ricavi dell'azienda erano per il 66% in Francia, mentre ora siamo passati al 23%, ma invece di 400 miliardi di euro di ricavi ne facciamo 1.800 miliardi e presto saranno 2.000 miliardi di euro, e anche la capitalizzazione di mercato è molto più alta. Quindi abbiamo sicuramente diluito la quota della Francia, ma il progetto europeo in generale diventa più ampio, quindi ci sarà consolidamento
e questo consolidamento porta una diluizione delle singole parti".