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Euronext, Boujnah: già cercato 3 volte fusione con Deutsche Boerse, non è all'orizzonte

Finanza
Euronext, Boujnah: già cercato 3 volte fusione con Deutsche Boerse, non è all'orizzonte
(Teleborsa) - "Abbiamo cercato una fusione fra Euronext e Deutsche Boerse già tre volte e non credo che in un futuro prossimo ci sarà una fusione, perché non è questa la prospettiva". Lo ha detto Stéphane Boujnah, CEO di Euronext, rispondendo alle domande dei senatori in audizione presso la Commissione d'inchiesta sulle banche e assicurazioni.

"Se si vuole costruire qualcosa di internazionale di integrato, sarebbe possibile e avrebbe anche senso - ha detto - Ma dobbiamo pensare anche al fatto che in Germania "in questo momento non c'è lo slancio per questa fusione, ma se dovesse succedere sicuramente sarebbe una cosa interessante".

Alla domanda se ciò comporterebbe una diluizione per CDP, Boujnah ha risposto: "Sì, perché la crescita porta questa diluizione, se si vuole rimanere pienamente in controllo si rimane nel proprio perimetro. Nel momento in cui si decide di espandersi c'è questa diluizione automatica. Quando io sono entrato in Euronext i ricavi dell'azienda erano per il 66% in Francia, mentre ora siamo passati al 23%, ma invece di 400 miliardi di euro di ricavi ne facciamo 1.800 miliardi e presto saranno 2.000 miliardi di euro, e anche la capitalizzazione di mercato è molto più alta. Quindi abbiamo sicuramente diluito la quota della Francia, ma il progetto europeo in generale diventa più ampio, quindi ci sarà consolidamento e questo consolidamento porta una diluizione delle singole parti".
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