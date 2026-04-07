Milano 16:14
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Dow Jones 16:14
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Londra 16:14
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Francoforte 16:14
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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Insurance
Il Comparto assicurativo dell'Area Euro procede a piccoli passi, avanzando a 525,72 punti.
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