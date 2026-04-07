Ferretti, Equita suggerisce di aderire all'offerta KKCG: prezzo non distante dai fondamentali

(Teleborsa) - Equita raccomanda di aderire all'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale
promossa da KKCG Maritime (dell'imprenditore ceco Karel Komarek) sulle azioni di Ferretti
, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale quotata su Euronext Milan e sull'Hong Kong Stock Exchange.
Viene fatto notare che dopo la forte performance YTD (+34% abs e +41 % vs FTSE Mid Cap), Ferretti tratta oggi con un ampio premio
del 22% rispetto a Sanlorenzo
(EV/EBIT 2026/27 pari a 9,3x-8,3x vs Consensus Bloomberg SL 7,6x-7,2x), a fronte di uno sconto storico superiore al 10%. Alla luce di questo re-rating, Equita è passata a "Hold" da "Buy"
, con il titolo ormai allineato alla valutazione target.
"Riteniamo che permanga un certo appeal speculativo in vista dell'assemblea degli azionisti del 14 maggio (record date 5 maggio e l'ultimo giorno per comprare azioni con diritto di voto in assemblea è il 30 aprile) - si legge in una nota - tuttavia, l'OPA, seppur parziale, rappresenta un rilevante evento di liquidità
(pari a 87 giorni di volumi medi giornalieri YTD) e si colloca a un prezzo non distante dai nostri fondamentali. In questo contesto, raccomandiamo quindi l'adesione all'offerta".Giovedi 2 aprile
, il CdA di Ferretti si è espresso sul nuovo corrispettivo
(3,90 euro per azione dai precedenti 3,50 euro) previsto dall'OPA parziale lanciata da KKCG Maritime ritenendo l'offerta non equa e non ragionevole raccomandando, pertanto, di non aderire all'offerta. Hanno espresso invece parere contrario consigliando di aderire all'offerta i board member Piero Ferrari e Stefano Domenicali mentre Alberto Galassi, CEO di Ferretti, si è astenuto ribadendo che in qualità di CEO deve tutelare gli interessi di tutti gli azionisti.
Piero Ferrari e Stefano Domenicali non hanno condiviso il parere dell'advisor finanziario indipendente consigliando di aderire all'offerta in quanto: 1. Il nuovo corrispettivo è un'opportunità economica interessante guardando all'andamento storico del titolo e considerando le attuali condizioni di mercato; 2. Il rischio del contesto esterno è in aumento con gli sviluppi geopolitici soprattutto in Middle East che portano ad una crescente incertezza sulle prospettive di crescita globali ed eventuali impatti sul settore dello yachting. Piero Ferrari ha inoltre indicato la propria intenzione di portare in adesione tutte le proprie azioni
di Ferretti pari al 4.63% del capitale (15.7mn di azioni pari al ca. 30% dell'offerta di KKCG Maritime).
Il nuovo corrispettivo d'OPA parziale implica una valutazione di Ferretti di 13,4x-12,6x PE adj. 2026-27E e un EV/EBIT di 8,8x-7,9x. L'offerta di KKCG è per massime 52,1 milioni di azioni pari al 15,4% del capitale e il periodo di adesione all'OPA parziale è iniziato il 16 marzo e si concluderà il 13 aprile (compreso)
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