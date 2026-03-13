OPA su Ferretti, CdA giudica prezzo non congruo e invita a non aderire

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti - le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan (EXM:YACHT) e sullo Stock Exchange di Hong Kong Limited - ha approvato, con l’astensione di Piero Ferrari e Alberto Galassi (assente giustificato Stefano Domenicali), il Comunicato dell’Emittente in relazione all’Offerta promossa da KKCG MARITIME.



In pari data, prima della riunione consiliare di ieri, l'Independent Board Committee composto interamente dagli amministratori non esecutivi di Ferretti, Hao Qinggui, Piero Ferrari, Jiang Lan (Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun, Stefano Domenicali e Zhu Yi e costituito dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti in data 30 gennaio 2026, ha approvato, con l’astensione di Piero Ferrari (assente giustificato Stefano Domenicali), la “Letter from the Independent Board Committee” ai sensi del HK Takeover Code.



Ai sensi dell’HK Takeover Code, in data odierna, l’Executive Director of the Corporate Finance Division della Securities and Futures Commission di Hong Kong ha confermato di non avere ulteriori commenti in merito al Comunicato dell’Emittente.



Il Comunicato dell’Emittente include: la “Letter from the Board” contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull’Offerta e sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del relativo corrispettivo (pari a Euro 3,50 (cum dividend) per ciascuna azione

ordinaria di Ferretti, il “Corrispettivo”), nonché la valutazione degli effetti che il completamento dell'Offerta avrà sugli interessi di Ferretti, sui dipendenti e sull'ubicazione dei siti produttivi, nonché le informazioni richieste relative al Gruppo Ferretti e all'Offerta ai sensi dell'HK Takeovers Code; la “Letter from the Independent Board Committee” contenente la valutazione dell'Independent Board Committee in merito all’Offerta e la relativa raccomandazione agli Azionisti Indipendenti in relazione all’adesione o meno all’Offerta stessa ai sensi dell'HK Takeovers Code; e la “Letter from the Independent Financial Adviser” predisposta da Altus Capital Limited (“Altus”), in qualità di consulente finanziario indipendente dell'Independent Board Committee.



Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione - preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta pubblicato dall’Offerente in data 2 marzo 2026 - ha tenuto conto, inter alia: (i) della “Letter from the Independent Financial Adviser” redatta da Altus contenente il suo parere a favore dell’Independent Board Committee menzionata anche dal Consiglio di Amministrazione nella “Letter from the Board” del Comunicato dell’Emittente, a parere del quale l’Offerta non è congrua e ragionevole e in relazione alla quale raccomanda all'Independent Board Committee di consigliare agli Azionisti Indipendenti di non aderire all’Offerta; e (ii) della “Letter from the Independent Board Committee” redatta dall'Independent Board Committee che ritiene, alla luce delle considerazioni espresse da Altus nella “Letter from the Independent Financial Adviser”, l’Offerta non congrua e non ragionevole e quindi raccomanda agli Azionisti Indipendenti di non aderire all’Offerta stessa.



All’esito della riunione, conclude la nota, "il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, ritenuto, inter alia, il Corrispettivo, da un punto di vista finanziario, non congruo e l’Offerta non equa e non ragionevole, raccomandando, pertanto, agli Azionisti Indipendenti di non aderire

all’Offerta".

