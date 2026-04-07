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Francoforte: pioggia di acquisti su Hellofresh

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: pioggia di acquisti su Hellofresh
Brillante rialzo per Hellofresh, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,09%.
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