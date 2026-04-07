Francoforte: risultato positivo per Brenntag
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore tedesco di prodotti chimici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.
L'andamento di Brenntag nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Brenntag. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 56,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 55,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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