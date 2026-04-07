Francoforte: risultato positivo per Brenntag

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore tedesco di prodotti chimici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.



L'andamento di Brenntag nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Brenntag . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 58,71 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 56,91. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 55,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```