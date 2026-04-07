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Gartner scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Gartner scambia in rosso a New York
A picco l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che presenta un pessimo -4,1%.
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