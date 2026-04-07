Londra: balza in avanti Imperial Brands
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di tabacchi, che avanza bene del 2,32%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Imperial Brands, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Imperial Brands ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 31,76 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 32,58, mentre il primo supporto è stimato a 30,94.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```