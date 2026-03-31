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Londra: balza in avanti JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti JD Sports Fashion
Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
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