Milano 11:45
43.383 +0,01%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:45
10.018 +0,51%
Francoforte 11:45
22.258 -0,19%

Londra: risultato positivo per Rio Tinto

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Rio Tinto
Balza in avanti il Gruppo minerario anglo-australiano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,25%.
Condividi
```