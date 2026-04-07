Madrid: andamento rialzista per Telefonica

(Teleborsa) - Bene l' azienda di telefonia spagnola , con un rialzo del 2,59%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Telefonica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,003 Euro e primo supporto individuato a 3,862. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,144.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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