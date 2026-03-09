Madrid: rosso per Telefonica

azienda di telefonia spagnola

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

Ibex 35

Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 3,19% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 3,593 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 3,529. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 3,657.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)