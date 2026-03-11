Madrid: in calo Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda di telefonia spagnola
, che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni tecniche di breve periodo di Telefonica
suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 3,593 Euro e supporto visto a quota 3,515. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 3,671.
