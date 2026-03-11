Madrid: in calo Telefonica

azienda di telefonia spagnola

Ibex 35

società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni

indice azionario della Borsa di Madrid

Telefonica

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l', che presenta una flessione del 2,05% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di breve periodo disuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 3,593 Euro e supporto visto a quota 3,515. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 3,671.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)