Milano
10:47
46.105
+1,05%
Nasdaq
6-apr
24.192
0,00%
Dow Jones
6-apr
46.670
+0,36%
Londra
10:47
10.463
+0,26%
Francoforte
10:47
23.319
+0,65%
Martedì 7 Aprile 2026, ore 11.04
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom
Madrid: brillante l'andamento di Cellnex Telecom
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 09.50
Rialzo marcato per la
società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione
, che tratta in utile dell'1,95% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Madrid: performance negativa per Cellnex Telecom
Madrid: nuovo spunto rialzista per Cellnex Telecom
Madrid: scambi in positivo per Cellnex Telecom
Madrid: scambi al rialzo per Cellnex Telecom
Titoli e Indici
Cellnex Telecom
+1,95%
Altre notizie
Madrid: movimento negativo per Cellnex Telecom
Madrid: calo per Cellnex Telecom
Madrid: balza in avanti Cellnex Telecom
Cellnex Telecom scambia in rosso a Madrid
Madrid: balza in avanti Cellnex Telecom
Madrid: andamento sostenuto per Cellnex Telecom
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto