Maltempo, UniCredit sostiene Abruzzo e Molise

pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore di clienti, privati e imprese

(Teleborsa) - UniCredi t ha attivato un pacchetto di interventi straordinari di sostegno a favore dei clienti, privati e imprese con residenza o sede legale/operativa in Abruzzo e in Molise, che siano stati danneggiati a seguito dell’ondata di maltempo che si è verificata in questi giorni.



Tra le iniziative predisposte dalla banca, una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale/operativa nelle zone interessate e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei territori danneggiati. La richiesta di sospensione delle rate va presentata entro il prossimo 15 maggio 2026. UniCredit mette inoltre a disposizione sia delle imprese che dei privati prestiti a tassi e condizioni agevolate.



Le Filiali UniCredit del territorio - si legge nella nota - sono a disposizione per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l'ottenimento della sospensione dei pagamenti delle rate dei finanziamenti, oltre che per ulteriori informazioni.





"A conferma della vicinanza ai territori in cui opera, UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di tutte le realtà delle regioni Abruzzo e Molise che hanno subito danni a causa del maltempo: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza", ha dichiarato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit.

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