Milano 13:55
45.026 +2,27%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:55
10.405 +1,52%
Francoforte 13:55
23.916 +2,16%

Piazza Affari: Unicredit sale verso 68,79 Euro

Seduta decisamente positiva per l'istituto di credito, che tratta in rialzo del 4,78%.
