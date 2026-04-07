Milano 17:35
45.412 -0,47%
Nasdaq 21:09
23.938 -1,05%
Dow Jones 21:09
46.278 -0,84%
Londra 17:35
10.349 -0,84%
Francoforte 17:35
22.922 -1,06%

New York: accelera Arista Networks

Migliori e peggiori
New York: accelera Arista Networks
(Teleborsa) - Brilla l'azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet, che passa di mano con un aumento del 4,73%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Arista Networks rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 129,1 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 133,8. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 138,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```