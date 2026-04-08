New York: pioggia di acquisti su Arista Networks

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda attiva nello sviluppo di switch di rete cloud ethernet , che scambia in rialzo dell'8,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Arista Networks evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Arista Networks rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Arista Networks mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 147,4 USD. Rischio di discesa fino a 142,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 152,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```