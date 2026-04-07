New York: balza in avanti Diamondback Energy

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore americano di petrolio e gas naturale , con una variazione percentuale del 2,23%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Diamondback Energy rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Diamondback Energy . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Diamondback Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 200,1 USD. Primo supporto a 196,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 194,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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