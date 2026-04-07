New York: balza in avanti Diamondback Energy
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore americano di petrolio e gas naturale, con una variazione percentuale del 2,23%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Diamondback Energy rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Diamondback Energy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Diamondback Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 200,1 USD. Primo supporto a 196,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 194,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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