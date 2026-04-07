New York: luce verde per CVS Health

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore di prodotti e servizi sanitari , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,52%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CVS Health più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di CVS Health si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 79,11 USD. Supporto stimato a 76,22. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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