CVS accelera la ripresa: nel 2026 più aperture che chiusure per la prima volta in quattro anni

(Teleborsa) - CVS Health si prepara a invertire definitivamente la rotta nel 2026, aprendo più farmacie di quante ne chiuderà e segnando la fine di un lungo periodo di contrazione per la più grande catena di farmacie degli Stati Uniti.



Secondo la portavoce Amy Thibault, l’azienda prevede di inaugurare circa 60 nuovi punti vendita nel corso dell’anno, tra cui quasi 20 sedi dedicate esclusivamente ai servizi farmaceutici. Parallelamente, verranno chiusi solo "alcune decine" di negozi, un numero significativamente inferiore rispetto agli anni precedenti.



Negli ultimi anni CVS ha ristrutturato profondamente la propria divisione retail, chiudendo oltre 1.100 negozi dal 2022 e aprendone quasi 200. Il gruppo, che controlla anche l’assicuratore sanitario Aetna e il gestore di benefit farmaceutici Caremark, ha migliorato la redditività grazie a una revisione dei contratti con gli assicuratori e a una razionalizzazione della rete commerciale.



Le grandi catene di drugstore statunitensi hanno affrontato difficoltà crescenti, tra rimborsi assicurativi in calo e consumatori sempre più orientati verso discount e retailer online. Queste pressioni hanno contribuito al fallimento di Rite Aid e alla vendita di Walgreens a un fondo di private equity.



CVS ha iniziato a firmare nuovi accordi che modificano il modello di remunerazione delle farmacie. Alla fine del 2025 l’azienda ha dichiarato di aspettarsi una crescita della redditività della divisione retail compresa tra lo 0% e l’1% annuo, un netto miglioramento rispetto alla precedente previsione di un calo del 5% all’anno.

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