Milano
17:35
45.412
-0,47%
Nasdaq
17:52
23.901
-1,20%
Dow Jones
17:52
46.254
-0,89%
Londra
17:35
10.349
-0,84%
Francoforte
17:35
22.922
-1,06%
Martedì 7 Aprile 2026, ore 18.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo
New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 18.00
Si muove in perdita l'
azienda di analisi e business intelligence
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,30% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
A New York, forte ascesa per MicroStrategy Incorporated
New York: amplia il rialzo MicroStrategy Incorporated
New York: brusca correzione per MicroStrategy Incorporated
New York: rosso per MicroStrategy Incorporated
Titoli e Indici
Strategy
-4,20%
Altre notizie
New York: al centro degli acquisti MicroStrategy Incorporated
New York: senza freni MicroStrategy Incorporated
Vola a New York MicroStrategy Incorporated
New York: violenta contrazione per MicroStrategy Incorporated
New York: MicroStrategy Incorporated si muove verso il basso
New York: acquisti a mani basse su MicroStrategy Incorporated
Guide
Volatilità di mercato: cos’è e con quali indicatori si misura
Quando nei mercati finanziari si parla di volatilità, ci si riferisce semplicemente a quanto i prezzi si muovono. Quando il valore di un’azione, di un indice o di una materia prima si muove poco e...
leggi tutto