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New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: MicroStrategy Incorporated in forte calo
Si muove in perdita l'azienda di analisi e business intelligence, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,30% sui valori precedenti.
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