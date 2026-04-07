New York: rally per United Health

(Teleborsa) - Effervescente la big delle assicurazioni sanitarie , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,98%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo dell' assicuratore sanitario mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 308,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 300,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 316,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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