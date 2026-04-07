New York: scambi al rialzo per Chevron

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso petrolifero statunitense , in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend del gigante oil di San Ramon rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Chevron . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Chevron evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 204,1 USD. Primo supporto a 200,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 198.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```