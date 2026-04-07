New York: scambi al rialzo per Chevron
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso petrolifero statunitense, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend del gigante oil di San Ramon rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Chevron. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Chevron evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 204,1 USD. Primo supporto a 200,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 198.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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