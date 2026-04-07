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/ New York: scambi in forte rialzo per United Health
New York: scambi in forte rialzo per United Health
Migliori e peggiori
,
In breve
07 aprile 2026 - 16.10
Seduta decisamente positiva per la
big delle assicurazioni sanitarie
, che tratta in rialzo del 7,98%.
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