Milano 16:16
45.410 -0,47%
Nasdaq 16:16
23.890 -1,25%
Dow Jones 16:16
46.315 -0,76%
Londra 16:16
10.358 -0,75%
Francoforte 16:16
22.920 -1,07%

New York: scambi in forte rialzo per United Health

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in forte rialzo per United Health
Seduta decisamente positiva per la big delle assicurazioni sanitarie, che tratta in rialzo del 7,98%.
Condividi
```