New York: performance negativa per United Health

(Teleborsa) - Sottotono la big delle assicurazioni sanitarie , che passa di mano con un calo dell'1,95%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di United Health rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve dell' assicuratore sanitario è in rafforzamento con area di resistenza vista a 422,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 413,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 432.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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