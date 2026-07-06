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New York: performance negativa per United Health

Migliori e peggiori
New York: performance negativa per United Health
(Teleborsa) - Sottotono la big delle assicurazioni sanitarie, che passa di mano con un calo dell'1,95%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di United Health rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve dell'assicuratore sanitario è in rafforzamento con area di resistenza vista a 422,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 413,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 432.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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