Milano 16:17
45.401 -0,49%
Nasdaq 16:17
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Dow Jones 16:17
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Londra 16:17
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Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il comparto telecomunicazioni in Italia
L'Indice del settore telecomunicazioni guadagna l'1,01% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 12.597,82 punti.
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