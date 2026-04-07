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Piazza Affari: scambi negativi per il settore automotive dell'Italia
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
07 aprile 2026 - 10.00
Giornata negativa per il
comparto italiano auto e ricambi
, che continua la seduta a 268.828,03 punti, in calo dello 0,80%.
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