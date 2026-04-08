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Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,02%

Il CAC40 esordisce a 7.910,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,02%
Balza in avanti l'indice di Parigi, con un incremento dello 0,02%, a quota 7.910,64 in apertura.
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