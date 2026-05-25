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Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,86%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.185,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Parigi, in crescita (dello 0,86%)
Spunto rialzista per l'indice di Parigi, in allungo dello 0,86%, dopo aver esordito a 8.185,44.
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