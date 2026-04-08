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Borsa: Ottima performance per Londra, in rialzo del 2,51%

Il FTSE 100 termina a 10.608,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Londra, in rialzo del 2,51%
Brilla Londra, in aumento del 2,51%, chiude a 10.608,88 punti.
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