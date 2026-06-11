Milano
17:35
50.505
+0,95%
Nasdaq
19:18
28.669
+0,56%
Dow Jones
19:18
50.150
+0,46%
Londra
17:35
10.304
+0,48%
Francoforte
17:35
24.210
+0,06%
Giovedì 11 Giugno 2026, ore 19.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,48%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,48%
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.303,88 punti
In breve
,
Finanza
11 giugno 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Londra conclude in progresso dello 0,48%, archiviando la sessione a 10.303,88 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,33%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,27%
Borsa: Modesto recupero per Londra, in aumento dello 0,22%
Borsa: Stabile Londra, che riporta un cauto +0,11%
Argomenti trattati
Londra
(266)
Titoli e Indici
FTSE 100
+0,48%
Altre notizie
Borsa: Giornata positiva per Londra, in rialzo dello 0,99%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,42%
Borsa: Modesto recupero per Milano, in aumento dello 0,70%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,75%
Borsa: Modesto recupero per Francoforte, in aumento dello 0,38%
Borsa: Modesto recupero per Madrid, in aumento dello 0,38%
Guide
Risiko Bancario 2026: MPS dice addio a Siena e diventa l'ago della bilancia
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com'è cambiata la situazione?
leggi tutto