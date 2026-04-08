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Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo del 4,49%

Il CAC40 termina a 8.263,87 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Parigi, in rialzo del 4,49%
Brilla Parigi, in aumento del 4,49%, chiude a 8.263,87 punti.
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