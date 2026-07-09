Milano
17:35
52.382
+1,09%
Nasdaq
19:04
29.701
+1,53%
Dow Jones
19:04
52.508
+0,30%
Londra
17:35
10.472
-0,16%
Francoforte
17:35
25.118
+0,89%
Giovedì 9 Luglio 2026, ore 19.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,90%
Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dello 0,90%
Il CAC40 chiude a 8.326,62 punti
In breve
,
Finanza
09 luglio 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Parigi guadagna bene e porta a casa un +0,9%, terminando la sessione a 8.326,62 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dello 0,66%
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,07%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,54%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,39%
Argomenti trattati
Parigi
(211)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,90%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,48%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,24%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,14%
Borsa: Avvio in rialzo per Parigi, in progresso dell'1,40%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,44%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,27%
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto