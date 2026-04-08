Milano 7-apr
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Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,26%

L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la seduta a 3.890,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Shanghai, in progresso dello 0,26%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa cinese, in rialzo dello 0,26%, dopo aver aperto a 3.890,16 punti.
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