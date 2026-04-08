Dell Technologies, titolo sui massimi e analisti fiduciosi sull'AI

Per BofA vale 205 dollari, confermato il Buy

(Teleborsa) - Seduta sugli scudi per Dell Technologies che viaggia vicino al suo massimo a 52 settimane, e un progresso a un anno oltre il 150%, riflettendo una forte fiducia degli investitori e una solida performance nel settore tecnologico.



Gli analisti che coprono il titolo suggeriscono che Dell è ben posizionata per capitalizzare sul crescente mercato dell’intelligenza artificiale.



Tra questi, da segnalare che BofA Securities ha aumentato il suo obiettivo di prezzo a 205 dollari, mantenendo un rating Buy, citando la solida esecuzione dell’azienda nello sviluppo dell’infrastruttura AI. Allo stesso modo, Mizuho ha aumentato il suo obiettivo a 215 dollari, evidenziando una forte domanda di server AI prevista per i prossimi anni. Evercore ISI ha anche alzato il suo obiettivo di prezzo a 205 dollari, attribuendo la decisione alla resiliente domanda di server basati su CPU e alla necessità di infrastrutture AI.



(Foto: Its me Pravin on Unsplash)

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