New York: Dell Technologies sale verso 294,1 USD

(Teleborsa) - Rialzo per la holding leader mondiale nella fornitura di hardware, software e servizi , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 13,41%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dell Technologies più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Dell Technologies rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 294,1 Dollari USA. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 272,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 315,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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