Francoforte: giornata depressa per Evonik Industries

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Evonik Industries , che presenta una flessione del 2,14% sui valori precedenti.



L'andamento di Evonik Industries nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, Evonik Industries è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 16,8 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,41.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```