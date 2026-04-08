Francoforte: in acquisto Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,70%.



L'andamento di Siemens Healthineers nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Siemens Healthineers suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 38,24. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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