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Francoforte: rosso per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Siemens Energy
Ribasso composto e controllato per il leader delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 2,07% sui valori precedenti.
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